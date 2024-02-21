الصومال: اتفاقنا الدفاعي مع تركيا لا علاقة له بإثيوبيا

مصراوي

أكدت الصومال، اليوم الأربعاء، أن الاتفاق الدفاعي الذي أبرمته مع تركيا لا علاقة له بمذكرة التفاهم بين إثيوبيا وأرض الصومال "صوماليلاند".

وكان البرلمان الصومالي وافق، اليوم الأربعاء، على اتفاق دفاعي مع تركيا، بموجبه ستاسعد أنقرة مقديشو في حماية سواحلها وإعادة تنظيم قواتها البحرية.

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، إن الاتفاق الذي يمتد لـ 10 سنوات مع تركيا، يتعلق فقط بالدفاع البحري والمسائل الاقتصادية، مؤكدا أنه لا يهدف إلى النزاع أو إثارة الكراهية مع دولة أو حكومات أخرى.

وفي الأول من يناير الجاري وقع كل من رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد اتفاقية مع رئيس أرض الصومال موسى بيهي عبدي، مذكرة تفاهم تشرّع لإثيوبيا حق الوصول إلى البحر.

قبل أن يعلن الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، إلغاء مذكرة تفاهم بين إدارة أقاليمها الشمالية "أرض الصومال" وإثيوبيا، التي تنص على منح أديس أبابا منفذا بحريا عسكريا وتجاريا عبر الأراضي الصومالية.

وكانت وزارة الخارجية الصومالية أعلنت في بيان لها، الثلاثاء الماضي، رفض حكومة جمهورية الصومال الفيدرالية لمذكرة التفاهم والعمل المشترك التي تقول إثيوبيا إنها أبرمتها مع إدارة الأقاليم الشمالية من الصومال والمعروفة بـ "أرض الصومال".