إعلام عبري: عائلات جنود الاحتلال يطالبون الجيش بمنح أبنائهم أجازة "كبيرة"

مصراوي

قال موقع "والا" العبري، اليوم الأربعاء، إن عائلات جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في لواء "جولاني"، طالبوا وزير الدفاع يوآف جالانت ورئيس الأركان هارتسي هاليفي، في رسالة بمنح أبنائهم أجازة بعد أشهر من القتال في غزة.

وأشارت عائلات الجنود في رسالتها إلى أن أبنائهم في خطر داهم وبدأ يتزايد في صفوفهم فقدان الثقة والإحساس بعدم الأمان والإحباط الكبير.

وأوضح الموقع العبري أن عائلات الجنود رفعوا عدة دعاوى ضد القيادة الإسرائيلية، إذ اشتدت الشكوك التي تساور الجنود في الميدان بعد سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوفهم.

وقالت العائلات في رسالتها: "إننا خائفون من الأوضاع في غزة، ولا شك أن أبناؤنا في خطر بسبب الواقع العملياتي الجديد، ولذلك، نطالبكم بالتفكير في منح وقت كبير للمقاتلين خارج القطاع، أبناؤنا يحتاجون إلى وقت كاف للتعافي والعلاج".