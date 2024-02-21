إعلان

BBC

إعلام عبري: عائلات جنود الاحتلال يطالبون الجيش بمنح أبنائهم أجازة "كبيرة"

08:08 م الأربعاء 21 فبراير 2024

جنود-الاحتلال-الاسرائيلي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

مصراوي

قال موقع "والا" العبري، اليوم الأربعاء، إن عائلات جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في لواء "جولاني"، طالبوا وزير الدفاع يوآف جالانت ورئيس الأركان هارتسي هاليفي، في رسالة بمنح أبنائهم أجازة بعد أشهر من القتال في غزة.

وأشارت عائلات الجنود في رسالتها إلى أن أبنائهم في خطر داهم وبدأ يتزايد في صفوفهم فقدان الثقة والإحساس بعدم الأمان والإحباط الكبير.

وأوضح الموقع العبري أن عائلات الجنود رفعوا عدة دعاوى ضد القيادة الإسرائيلية، إذ اشتدت الشكوك التي تساور الجنود في الميدان بعد سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوفهم.

وقالت العائلات في رسالتها: "إننا خائفون من الأوضاع في غزة، ولا شك أن أبناؤنا في خطر بسبب الواقع العملياتي الجديد، ولذلك، نطالبكم بالتفكير في منح وقت كبير للمقاتلين خارج القطاع، أبناؤنا يحتاجون إلى وقت كاف للتعافي والعلاج".

جنود الاحتلال عائلات جنود الاحتلال بمنح جنود الاحتلال أجازة كبيرة وزير الدفاع يوآف جالانت دعاوى ضد القيادة الإسرائيلية طوفان الأقصى حرب غزة

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الصومال: اتفاقنا الدفاعي مع تركيا لا علاقة له بإثيوبيا

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

حي المنتزه يكشف سبب ميل برجي "الزهراء والوفاء" بالإسكندرية- صور
ممثل مصر أمام العدل الدولية: أوامر الإخلاء الإسرائيلية تطهير عرقي
معهد الفلك يعلن رسميا أول أيام شهر رمضان وموعد عيد الفطر المبارك
مصرع وإصابة 15 في تصادم بين أتوبيس وسيارة نقل بالشرقية