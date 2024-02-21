شكري ونظيره الروسي يناقشان القضايا الأمنية ذات الاهتمام المشترك

مصراوي

التقى وزير الخارجية سامح شكري مع وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرجي لافروف على هامش مشاركتهما في فعاليات اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين، التي تُعقد بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية.

وذكر السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، أن شكري أشاد بالتعاون والتنسيق المتميز بين البلدين في مختلف المحافل الدولية، والتأييد المتبادل للترشيحات الدولية عن البلدين للمناصب والوظائف الدولية.

وتناول اللقاء أوجه التعاون القائمة بين البلدين في مختلف المجالات، مشيراً إلى أن أهم مشروعات التعاون حالياً هو مشروع محطة الضبعة النووية، وهو ما انعكس في تشريف السيد رئيس الجمهورية والرئيس بوتين لاحتفالية الصبة الخرسانية الأولى للوحدة الرابعة من المحطة مؤخراً.

وكشف أبو زيد أن شكري أشار إلى تطلع مصر مجدداً للتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة الأوكرانية، وضرورة العمل على تكريس الجهود الدولية من أجل تسوية هذه الأزمة خاصةً في ضوء استمرار تداعياتها السلبية الإنسانية والسياسية والاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والدولي، وعلى الاقتصاد المصري على وجه الخصوص.

وأوضح أبو زيد، أن اللقاء تطرق إلى استعراض آخر التطورات المتعلقة بعدد من القضايا والملفات على الصعيدين الإقليمي والدولي، حيث تبادل الوزيران وجهتي النظر إزاء القضية الفلسطينية اتصالاً بالعدوان الإسرائيلي الجاري على غزة، وكذلك مجريات الأحداث في اليمن والتأثير السلبي على أمن وسلامة الملاحة البحرية، بالإضافة إلى الأزمة المستعرة في السودان، وأيضاً سبل تسوية الوضع في ليبيا، فضلاً عن جهود حلحلة الملف السوري.

ومن جانبه، فقد أكد وزير الخارجية الروسي على مدى الأهمية الكبيرة التي تحظى بها علاقات الشراكة والتعاون الراسخة بين القاهرة وموسكو على مدى عقود عديدة، مشيراً إلى أهمية الاستمرار في التشاور رفيع المستوى بين الجانبين بما يحقق المصلحة المتبادلة لشعبي البلدين الصديقين، ويضمن في الوقت ذاته العمل على حلحلة الأزمات ودعم الاستقرار في المنطقة.