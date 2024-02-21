إعلان

BBC

سموتريتش: هناك طريقة واحدة لاستعادة الأسرى وهي الضغط على السنوار

07:12 م الأربعاء 21 فبراير 2024

وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

مصراوي

قال وزير المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، اليوم الأربعاء، إن هناك تباين في وجهات النظر داخل مجلس الحرب وكذلك في المجتمع الإسرائيلي.

وأشار سموتريتش إلى أن هناك طريقة واحدة لإعادة الأسرى وهي الضغط على رئيس الجناح العسكري لحركة حماس يحيى السنوار.

وشدد سموتريتش على أنه من المهم إعادة الأسرى والقضاء على حماس، موضحا أنه يجب عدم تحقيق هدف على حساب آخر.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن سموتريتش قوله، إن إعادة الأسرى ليست الشيء الأكثر أهمية ونحن بحاجة إلى تدمير حماس.

وكانت صحيفة "إسرائيل هايوم" العبرية نقلت عن وزير المالية في حكومة الاحتلال بتسلئيل سموتيريتش، قوله لعائلات الأسرى لدى المقاومة، إنه لا يستطيع أن يعدهم بإعادة الجميع أحياء.

بتسلئيل سموتريتش وزير المالية الإسرائيلي الضغط على السنوار استعادة الأسرى طوفان الأقصى حرب غزة

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"عقيدة بومبيو".. إعلام عبري: واشنطن تدرس الاعتراف بعدم قانونية المستوطنات الإسرائيلية

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

حي المنتزه يكشف سبب ميل برجي "الزهراء والوفاء" بالإسكندرية- صور
ممثل مصر أمام العدل الدولية: أوامر الإخلاء الإسرائيلية تطهير عرقي
معهد الفلك يعلن رسميا أول أيام شهر رمضان وموعد عيد الفطر المبارك
مصرع وإصابة 15 في تصادم بين أتوبيس وسيارة نقل بالشرقية