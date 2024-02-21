سموتريتش: هناك طريقة واحدة لاستعادة الأسرى وهي الضغط على السنوار

مصراوي

قال وزير المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، اليوم الأربعاء، إن هناك تباين في وجهات النظر داخل مجلس الحرب وكذلك في المجتمع الإسرائيلي.

وأشار سموتريتش إلى أن هناك طريقة واحدة لإعادة الأسرى وهي الضغط على رئيس الجناح العسكري لحركة حماس يحيى السنوار.

وشدد سموتريتش على أنه من المهم إعادة الأسرى والقضاء على حماس، موضحا أنه يجب عدم تحقيق هدف على حساب آخر.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن سموتريتش قوله، إن إعادة الأسرى ليست الشيء الأكثر أهمية ونحن بحاجة إلى تدمير حماس.

وكانت صحيفة "إسرائيل هايوم" العبرية نقلت عن وزير المالية في حكومة الاحتلال بتسلئيل سموتيريتش، قوله لعائلات الأسرى لدى المقاومة، إنه لا يستطيع أن يعدهم بإعادة الجميع أحياء.