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BBC

الكنيست يتبنى اقتراح نتنياهو ضد الاعتراف بقيام دولة فلسطينية

05:27 م الأربعاء 21 فبراير 2024

بنيامين نتنياهو

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القاهرة- مصراوي

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن التصويت الذي وصفه بالتاريخي في الكنيست بشأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية، يؤكد أنهم لن يقبلوا الحلول المفروضة.

وتابع نتنياهو: "تصويت الكنيست يبعث برسالة قوية إلى العالم أن السلام والأمن لإسرائيل سوف يتحققان من خلال المفاوضات وليس بالإجراءات الأحادية".

وصوت الكنيست الإسرائيلي، لدعم إعلان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المعارض لإقامة دولة فلسطينية "أحادية الجانب"، في أعقاب الدعوات الدولية المتزايدة لإحياء الجهود للتوصل إلى حل الدولتين للصراع المستمر منذ عقود.

وقال حزب الليكود بزعامة نتنياهو في بيان إن 99 من أصل 120 نائبا صوتوا لدعم الإعلان الذي أقره مجلس الوزراء في وقت سابق هذا الأسبوع.

كما يقول الموقف الإسرائيلي إن أي اتفاق دائم مع الفلسطينيين يجب أن يتم من خلال المفاوضات المباشرة بين الجانبين، وليس من خلال الإملاءات الدولية.

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