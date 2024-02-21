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BBC

ليتوانيا توافق على إغلاق نقطتي تفتيش حدوديتين مع بيلاروس

04:41 م الأربعاء 21 فبراير 2024

ليتوانيا

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فيلنيوس - (د ب أ)

وافقت حكومة ليتوانيا على إغلاق نقطتي تفتيش حدوديتين مع بيلاروس اعتبارا من مارس بهدف تعزيز الموارد لمراقبة التدفق غير المشروع للبضائع عبر الحدود، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء البلطيق اليوم الأربعاء.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أنه بهذه الخطوة لن يبقى سوى نقطتي حدود مفتوحتين مع بيلاروس، بعد أن أغلقت ليتوانيا نقطتين أخريين العام الماضي.

ونقلت وكالة بلومبرج عن وزيرة الداخلية الليتوانية أجني بيلوتايت قولها إن إغلاق نقطتي لافوريسكيس ورايجارداس سيسمح للسلطات بنقل الأفراد إلى نقاط تفتيش أخرى لإجراء تفتيش أكثر تدقيقا للبضائع.

ليتوانيا بيلاروس فيلنيوس وزيرة الداخلية الليتوانية

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