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BBC

مقتل لبنانية وإصابة ابنتها في قصف إسرائيلي على جنوب البلاد

12:56 م الأربعاء 21 فبراير 2024

قصف إسرائيلي جنوب لبنان ارشيفية

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بيروت - (د ب أ)

قتلت لبنانية وأصيبت ابنتها اليوم الأربعاء جراء قصف إسرائيلي على جنوب لبنان.

وأفادت "الوكالة الوطنية للإعلام"، بـ"استشهاد مواطنة وإصابة ابنتها بجروح خطرة جراء غارة استهدفت منزلاً في بلدة مجدل زون ".

ووفق الوكالة، "كثف العدو غاراته الجوية على القطاع الغربي حيث شن مجددًا غارة استهدفت أم التوت وشيحين"، مشيرة إلى "شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة استهدفت بلدة الخيام".

وأعلن حزب الله اللبناني استهداف "تموضعين عسكريين لجنود العدو في مستعمرتي إيفن وشوميرا بالأسلحة المناسبة وأصابتهما إصابةً مباشرة".

وتشهد المناطق الحدودية بجنوب لبنان توترًا أمنيًا، وتبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة.

قصف إسرائيلي مقتل لبنانية جنوب لبنان

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