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BBC

ممثلة مصر أمام محكمة العدل الدولية: إسرائيل تواصل مجزرتها في غزة وتفرض الحصار والتجويع

12:26 م الأربعاء 21 فبراير 2024

محكمة العدل الدولية

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وكالات

قالت المستشارة القانونية للخارجية المصرية الدكتورة ياسمين موسى، إن إسرائيل تواصل ممارساتها غير الشرعية في الضفة وتدعم عنف المستوطنين، مشيرة إلى أن إسرائيل تواصل مجزرتها في غزة وتفرض الحصار والتجويع.

وأكدت ياسمين موسى، خلال تقديمها إفادة مصر أمام محكمة العدل الدولية حول الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أن استمرار عمليات الاستيطان التي تقوم بها إسرائيل تقوض أسس حل الدولتين، مشيرة إلى أن عدد المستوطنين وصل الآن إلى 750 ألفا مما يغير بشكل متعمد طبيعة الأراضي الفلسطينية المحتلة.

محكمة العدل الدولية إسرائيل غزة الدكتورة ياسمين موسى

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