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BBC

ممثلة مصر أمام محكمة العدل الدولية: فلسطين تعرضت لأطول احتلال في تاريخ البشرية

12:19 م الأربعاء 21 فبراير 2024

محكمة العدل الدولية

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وكالات

قالت المستشارة القانونية للخارجية المصرية الدكتورة ياسمين موسى، اليوم الأربعاء، إن الفلسطينيين يواجهون عقابًا جماعيًا على مدار 75 عامًا،

قالت ياسمين موسى، خلال تقديمها إفادة مصر أمام محكمة العدل الدولية حول الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، اليوم الأربعاء، أن فلسطين تعرضت لأطول احتلال في تاريخ البشرية، مشيرة إلى أن إسرائيل تسمح بعنف المستوطنين ضد الشعب الفلسطيني، فضلا عن التوسعات في المستوطنات.

واتهمت ممثلة مصر أمام محكمة العدل الدولية، إسرائيل بمنع وصول المساعدات الإنسانية الى قطاع غزة، والتخطيط لاقتحام رفح التي يسكنها أكثر من مليون و300 ألف فلسطيني.

وأكدت أن استمرار عمليات الاستيطان التي تقوم بها إسرائيل تقوض أسس حل الدولتين والسلام في المنطقة، لافتة إلى أن عدد المستوطنين وصل الآن إلى 750 ألفا مما يغير بشكل متعمد طبيعة الأراضي الفلسطينية المحتلة.

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