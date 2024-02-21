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BBC

اليوم الـ 138 للعدوان.. ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 29313 شهيدًا

11:58 ص الأربعاء 21 فبراير 2024

وزارة الصحة الفلسطينية

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غزة - (د ب أ)

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي إلى 29 ألفا و313 شهيدًا و69 ألفا و333 مصابًا منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت الوزارة، في منشور أوردته على حسابها بموقع "فيسبوك" اليوم، إن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 11 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 118 شهيدًا و163 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية".

وأضافت أنه في "اليوم الـ 138 للعدوان الاسرائيلي المستمر على قطاع غزة ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ويمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم".

وزارة الصحة الفلسطينية شهداء غزة القصف الإسرائيلي

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