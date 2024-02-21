وزير النفط الإيراني: تفجير خطوط أنابيب الغاز في البلاد مؤامرة صهيونية تم إحباطها

طهران - (د ب أ)

صرح وزير النفط الإيراني، جواد اوجي، بأن تفجير خطوط أنابيب الغاز في البلاد الأسبوع الماضي "مؤامرة صهيونية لم تؤت ثمارها وتم احباطها"، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية (إرنا).

وقال وزير النفط الإيراني على هامش اجتماع الحكومة، اليوم الأربعاء: "لم يحدث انقطاع للغاز في أي مكان في إيران عقب هذا الحادث"، مشيرا إلى أنه "في أقصر وقت ممكن، تم إصلاح وتشغيل خطوط أنابيب الغاز التي كان معظمها في مناطق جبلية ووعرة".

وأشار اوجي إلى أن "العدو كان ينوي قطع الغاز المنزلي عن محافظات كبيرة لإثارة المشاكل لدى الناس، لكن بفضل الله وجهود خبراء الصناعة النفطية تم تحييد هذا العمل الخبيث وإحباط مؤامرة العدو."