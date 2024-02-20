"لمنع عودة الفلسطينيين".. مسؤولون عسكريون: الاحتلال ينشئ طريقًا بوسط غزة

مصراوي

نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية عن مسؤولين عسكريين، اليوم الثلاثاء، تصريحات يشيرون فيها إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يعمل على توسيع طريق وسط قطاع غزة.

وأوضح المسؤولون العسكريون أن الطريق الجاري إنشاؤه يهدف إلى تسهيل عملياته العسكرية في غزة، وجزء من خططه لإحكام السيطرة على القطاع.

ولفت المسؤولون إلى أن الطريق يأتي ضمن جهود جيش الاحتلال الإسرائيلي لإعادة تشكيل تضاريس غزة، إلى جانب الوصول لحرية الحركة العسكرية وإحكام السيطرة على المنطقة التي مثلت منصة لانطلاق عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر الماضي.

وأشار المسؤولون في تصريحاتهم للصحيفة الأمريكية، إلى أن شق الطريق وتوسيعه يجري بالتزامن مع إنشاء منطقة عازلة بعمق 1 كلم داخل قطاع غزة، مؤكدين أنه يشكل حزاما عسكريا يمنع عودة نحو مليون فلسطيني.

وكشف المسؤولون العسكريون عن أن المهندسين العسكريين الإسرائيليين يخططون لتدمير منازل ومبان على طول الطريق في غزة.