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BBC

مسؤول أمريكي: الحوثيون ضربوا سفننا العسكرية للمرة الأولى بصواريخ بالستية

11:21 م الثلاثاء 20 فبراير 2024

السفن العسكرية الأمريكية أرشيفية

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مصراوي

نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤول أمريكي، اليوم الثلاثاء، إن جماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن تعمدوا للمرة الأولى استهداف السفن العسكرية الأمريكية بصواريخ مضادة للسفن.

وأشار المسؤول الأمريكي إلى أن الحوثيين ضربوا الأحد الماضي سفنا عسكرية أمريكية للمرة الأولى بصواريخ بالستية مضادة للسفن.

وكان الناطق العسكري باسم جماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن يحيى سريع قال ، اليوم الثلاثاء، إنهم نفذوا هجوما بالمسيرات على سفن حربية أمريكية في البحرين الأحمر والعربي.

من جانبها، قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، إنها مستمرة في العمل على الحد من قدرات الحوثيين في اليمن.

وأضافت البنتاجون، أن الحوثيين يملكون مخزونا كبيرا من القدرات التي تعمل على تقليصها، مشيرة إلى مواصلة اعتراض الصواريخ التي تستهدف السفن التابعة لأمريكا أو السفن التجارية الأخرى.

وتابعت البنتاجون، "الطائرة المسيرة الأمريكية تم إسقاطها بصاروخ أرض-جو من جانب الحوثيين ولم يتم استعادة الحطام"، موضحة أنه تم التركيز على تدمير صواريخ كروز ومنصات الإطلاق الخاصة بالحوثيين في اليمن.

كانت القيادة المركزية التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أعلنت تعرض ناقلة حبوب أمريكية ترفع علم اليونان بخليج عدن لإطلاق صاروخين من مناطق سيطرة الحوثيين باليمن.

وأوضحت القيادة المركزية، أن الناقلة تعرضت لأضرار طفيفة ولم يتم الإبلاغ عن إصابات بين أفراد طاقمها.

الحوثيين في اليمن استهداف السفن العسكرية الأمريكية صواريخ بالستية مضادة للسفن

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