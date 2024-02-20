السعودية: هناك حاجة لإصلاح مجلس الأمن للاضطلاع بمسؤولياته بمصداقية

مصراوي

قالت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إن المملكة تعرب عن أسفها جراء نقض مشروع القرار الجزائري الذي يدعو إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة ومحيطها.

وأكدت الخارجية السعودية أن هناك حاجة أكثر من أي وقت مضى إلى إصلاح مجلس الأمن الدولي للاضطلاع بمسؤولياته بمصداقية ودون ازدواجية في المعايير.

وحذرت الخارجية السعودية في بيانها من تفاقم الوضع الإنساني في قطاع غزة، مشددة على أن تصاعد العمليات العسكرية لا يخدم أي جهود تدعو إلى الحوار والحل السلمي.

ورفض مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، مشروع القرار الجزائري الذي يدعو لوقف فوري إنساني لإطلاق النار في غزة بعد استخدمت الولايات المتحدة حق النقض "الفيتو".