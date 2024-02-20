بايدن: سنعلن عن حزمة عقوبات ضد روسيا الجمعة المقبلة

مصراوي

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، إن هناك حزمة عقوبات ضد روسيا سيتم الإعلان عنها يوم الجمعة المقبلة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على رجلين روسيين بدعوى ارتباطهم بعصابة برامج الفدية سيئة السمعة، التي استهدفت عددا من الأشخاص والمؤسسات الأمريكية، ومنظمات أخرى حول العالم.

وأوضحت الخزانة الأمريكية في بيان لها، أن الروسيين "إيفان جيناديفيتش كوندراتيف" و"أرتور سونجاتوف" شاركا في بعض هجمات برامج الفدية، التي نفذته عصابة "لوكبيت".

وأشارت وزارة العدل الأمريكية في عرض لوائح الاتهام ضد المواطنين الروسيين، إلى أن عصابة "لوكبيت" جمعت أكثر من 120 مليون دولار من مدفوعات الفدية، وفق شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وأوضح خبراء الأمن السيبراني، أنه تم استخدام برمجيات "لوكبيت" "الخبيثة" في هجمات ضد مئات الضحايا خلال النصف الأول من العام الماضي، أي بشكل أكبر من أي مجموعة برمجيات أخرى.

كذلك لفت منسق الاتصالات في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، إلى أن واشنطن ستعلن عن حزمة عقوبات جديد ضد روسيا يوم الجمعة، موضحا أنها ستحمل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المسؤولية عن عامين من الحرب في أوكرانيا.

يذكر أن الرئيس جو بايدن قال خلال مؤتمر صحفي، أمس الاثنين، إن يدرس فرض عقوبات على روسيا، بسبب وفاة المعارض الروسي أليكسي نافالني داخل السجن.