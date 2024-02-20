قيادي في حماس: زيارة وفد الحركة إلى القاهرة بهدف التشاور

وكالات

علق عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" حسام بدران، على زيارة وفد الحركة برئاسة إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي للحركة.

وتابع عضو المكتب السياسي في مداخلة مع العربية الحدث، أن كل ما يصدر من قيادات حماس في الخارج يتم بالتنسيق مع رئيس المكتب السياسي للحركة في غزة يحيى السنوار.

وأضاف حسام بدران، أن زيارة وفد الحركة إلى القاهرة هدفه التشاور، مشيرا إلى أن تصريحات الرئيس محمود عباس حول ضرورة توصل حماس وإسرائيل لاتفاق غير موفقة.

وتابع القيادي في الحركة، أن حماس بادرت للتواصل مع حركة فتح ولا وجود لأي تواصل مع السلطة، موضحا أنه يجري التشاور مع الفصائل الفلسطينية التي تشاركنا الرؤية.

في الأثناء، أكد أسامة حمدان القيادي في حركة حماس اليوم الثلاثاء، أن الحركة لن "تتنازل عن أي من الحقوق" في المفاوضات الرامية لوقف الحرب على قطاع غزة.

وقال حمدان خلال مؤتمر صحفي في بيروت "نتعامل مع المبادرات التي تعرض علينا ولا نتنازل عن أي من حقوقنا".

وأضاف حمدان أن رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية وصل اليوم إلى العاصمة المصرية القاهرة، مشيرا إلى أن برنامج زيارته سيعلن غدا الأربعاء.

وكانت حماس قد قالت في بيان في وقت سابق اليوم الثلاثاء، إن وفدها سيبحث في العاصمة المصرية الجهود المبذولة لوقف الحرب على قطاع غزة وإغاثة الفلسطينيين.