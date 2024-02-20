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BBC

قطر: تلقينا تأكيدات من حماس باستلام أدوية والبدء في إيصالها للأسرى بغزة

08:10 م الثلاثاء 20 فبراير 2024

ماجد بن محمد الأنصاري

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مصراوي

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد بن محمد الأنصاري، اليوم الثلاثاء، إن قطر تلقت تأكيدات من حماس باستلام أدوية والبدء في إيصالها للأسرى في غزة؛ تنفيذا لاتفاق الحركة وإسرائيل بوساطة دولة قطر بالتعاون مع الجمهورية الفرنسية منتصف الشهر الماضي.

وفي منتصف يناير الماضي، أعلنت الخارجية القطرية، التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحماس يسمح بدخول الأدوية والمساعدات الإنسانية إلى غزة، مقابل إيصال الأدوية إلى الأسرى لدى حماس.

كما قال المتحدث باسم الخارجية القطرية، ماجد بن محمد الأنصاري، عن نجاح وساطة قطر بالتعاون مع فرنسا في التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحماس، يشمل إدخال أدوية وشحنة مساعدات إنسانية إلى المدنيين في قطاع غزة، لا سيما في المناطق الأكثر تأثراً وتضرراً، مقابل إيصال الأدوية التي يحتاج إليها الأسرى في القطاع.

ماجد بن محمد الأنصاري الخارجية القطرية أدوية الأسرى الاحتلال الإسرائيلي حرب غزة حماس

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