مندوب مصر بالأمم المتحدة: نحذر مجددا من المخاطر الكارثية بشأن خطة إسرائيل في رفح

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قال مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير أسامة عبدالخالق، إن الوفد الأمريكي أعاق للمرة الثالثة محاولة وقف إطلاق النار في غزة معبرا عن إحباطه حيال ذلك.

وأضاف مندوب مصر خلال كلمته أمام جلسة مجلس الأمن بشأن التصويت على مشروع قرار الجزائر لوقف إطلاق النار على غزة، أن مصر تتفاوض بمنتهى الجدية بالتنسيق مع الولايات المتحدة وقطر وإسرائيل، لسرعة إطلاق سراح الأسرى، موضحا أنه يجب وقف إطلاق النار في غزة الآن.

وحذر مندوب مصر بالأمم المتحدة، من المخاطر الكارثية جراء خطط إسرائيل في رفح.

ورفض مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، مشروع القرار الجزائري الذي يدعو لوقف فوري إنساني لإطلاق النار في غزة بعد استخدمت الولايات المتحدة حق النقض "الفيتو".

كان متحدث باسم البيت الأبيض، قال إن الولايات المتحدة لم تتمكن من دعم مشروع وقف إطلاق النار اليوم لأنه كان سيعرض محادثات صفقة الأسرى للخطر.

وأضاف المتحدث، اليوم الثلاثاء، أن بريت ماكغورك كبير مستشاري الرئيس في الشرق الأوسط لمناقشة تفاصيل صفقة الأسرى الإسرائيليين، موضحا أن ماكغورك سيناقش تفاصيل عملية رفح مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي وتحديدا أمن وسلامة مليون ونصف مدني هناك.

وتابع، أننا نريد لإسرائيل أن تنجح في مواجهة حماس لكن مع التأكيد على أهمية سلامة المدنيين في قطاع غزة، مضيفا: "مازلنا على موقفنا من أن الوقف الدائم لإطلاق النار في غزة سوف يقوي مركز حماس ولذلك نعارضه".

وأكمل: "نريد إنجاز صفقة الأسرى الإسرائيليين بأسرع وقت لتنفيذ وقف إطلاق النار وإنقاذ الأرواح في غزة".