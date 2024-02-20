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BBC

السفيرة القطرية بالأمم المتحدة: الوضع بغزة تحول لأسوأ كارثة إنسانية يشهدها العالم

07:21 م الثلاثاء 20 فبراير 2024

السفيرة علياء بنت أحمد

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مصراوي

قالت السفيرة القطرية لدى الأمم المتحدة علياء بنت أحمد، اليوم الثلاثاء، إن الوضع في قطاع غزة تحول إلى أسوأ كارثة إنسانية يشهدها العالم.

وأوضحت بنت أحمد أن دول مجلس التعاون الخليجي تدين بأشد العبارات التهديدات الإسرائيلية بشن عملية عسكرية في رفح جنوبي قطاع غزة.

كما أعربت السفيرة القطرية لدى الأمم المتحدة، عن أسفها البالغ حيال تهديد بعض الدول تمويلها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".

وكانت بعض الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة، أعلنت تعليق تمويلها لوكالة الأونروا؛ في أعقاب مزاعم إسرائيلية بمشاركة بعض موظفي الوكالة في عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر الماضي.

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