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BBC

الحوثيون: استهدفنا بالمسيّرات سفنًا حربية أمريكية في البحرين الأحمر والعربي

07:06 م الثلاثاء 20 فبراير 2024

استهداف سفن حربية أمريكية أرشيفية

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مصراوي

قال الناطق العسكري باسم جماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن يحيى سريع، اليوم الثلاثاء، إنهم نفذوا هجوما بالمسيرات على سفن حربية أمريكية في البحرين الأحمر والعربي.

وأشار سريع إلى أن الحوثيين استهدفوا بالمسيرات مواقع إسرائيلية حساسة في أم الرشراش "إيلات" جنوبي إسرائيل.

وأوضح سريع كذلك أنهم استهدفوا بالصواريخ السفينة الإسرائيليةMSC SILVER في خليج عدن.

وكانت وكالة "رويترز" البريطانية للأنباء قالت، اليوم الثلاثاء، إن سفنا حربية فرنسية اعترضت ودمرت مسيرتين أطلقتا من اليمن.

وأكدت وزارة الدفاع الفرنسية، أن الفرقاطات الفرنسية اعترضت ودمرت مسيرتين أطلقتا من اليمن، لافتة إلى أن تحركاتها في البحر الأحمر تسهم في ضمان الأمن والدفاع عن حرية الملاحة.

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