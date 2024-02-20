السفير الروسي بالأمم المتحدة: المقترح الأمريكي الجديد يشير فقط لوقف إطلاق نار مؤقت

مصراوي

قال السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تواصل السعي لإطالة أمد الصراع في غزة.

وأوضح نيبينزيا أن المقترح الأمريكي الجديد يشير فقط إلى وقف إطلاق نار مؤقت ولا بديل عن مشروع القرار الجزائري.

وأشار نيبينزيا، إلى أن الولايات المتحدة مارست حق النقض "الفيتو" 3 مرات في مجلس الأمن لمنع وقف إطلاق النار في غزة.

وأكد نيبينزيا أن مشروع القرار الجزائري حول غزة قوي ومتوازن، موضحا أن الولايات المتحدة لا تكترث لحياة الناس في غزة.

ولفت السفير الروسي لدى الأمم المتحدة إلى أن الوضع في غزة وخصوصا في رفح جنوبي القطاع في منتهى الخطورة، مشددا على ضرورة بذل كل الجهود لمنع اجتياح رفح.