الدفاع الفرنسية: سفننا الحربية بالبحر الأحمر دمرت مسيرتين أُطلقتا من اليمن

وكالات

قالت وكالة "رويترز" البريطانية للأنباء، اليوم الثلاثاء، إن سفنا حربية فرنسية اعترضت ودمرت مسيرتين أطلقتا من اليمن.

وأكدت وزارة الدفاع الفرنسية، أن الفرقاطات الفرنسية اعترضت ودمرت مسيرتين أطلقتا من اليمن، لافتة إلى أن تحركاتها في البحر الأحمر تسهم في ضمان الأمن والدفاع عن حرية الملاحة.

وكانت وزارة النقل اليابانية قالت، إن وزراء النقل في دول مجموعة السبع سيعقدون مؤتمراً، اليوم الثلاثاء لمعالجة أزمة البحر الأحمر وتأثيرها على حركة المرور البحرية.

وجاء في بيان الوزارة أن المؤتمر سيعقد عبر الإنترنت في تمام الساعة 1200 بتوقيت غرينتش، بحضور ممثلين عن اليابان والولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وكندا.

ومن المقرر أن ينضم إليهم ممثلون عن الاتحاد الأوروبي والمنظمة البحرية الدولية ومنتدى النقل الدولي، بهدف تبادل المعلومات ومناقشة بيان مشترك من المحتمل أن يصدر عن المجموعة.