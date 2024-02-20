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BBC

تركيا تعتقل 6 بتهمة التجسس على شخصيات رفيعة من الإيجور لصالح الصين

04:33 م الثلاثاء 20 فبراير 2024

تركيا

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اسطنبول - (د ب أ)

اعتقلت الشرطة التركية في مدينة اسطنبول، ستة أشخاص يشتبه في قيامهم بالتجسس على بعض الشخصيات الرفيعة من عرقية الإيجور في البلاد لصالح المخابرات الصينية، بحسب ما ذكرته شبكة "تي آر تي" التركية الرسمية، اليوم الثلاثاء.

وقالت شبكة "تي آر تي" إن السلطات التركية تسعى إلى اعتقال مشتبه به آخر، بعد صدور أوامر اعتقال ضده من مكتب المدعي العام في إسطنبول.

وأضافت أن المشتبه بهم متهمون بجمع معلومات بشأن أفراد ينتمون لقومية الإيجور وجمعياتهم في تركيا، لصالح السلطات الصينية.

ولم تتوفر المزيد من التفاصيل بشأن المعتقلين في الوقت الحالي.

جدير بالذكر أن أنقرة نادرا ما تستهدف الصينيين المشتبه في ارتباطهم بالدولة.

ويعيش في تركيا ما يقدر بنحو 50 ألفا من أفراد الإيجور الناطقين باللغة التركية، وأغلبهم من المسلمين. وفر الكثيرون من حملة قمع في الصين، حيث تركوا وراءهم بعض أفراد عائلاتهم.

تركيا اسطنبول الصين المخابرات الصينية

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