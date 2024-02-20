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BBC

ممثل هولندا بمحكمة العدل: المحتل لا يمكنه فرض أي سيادة على الأراضي المحتلة

01:39 م الثلاثاء 20 فبراير 2024

محكمة العدل الدولية

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(مصراوي)

قال ممثل هولندا بمحكمة العدل الدولية، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل لا يمكنها فرض أي سيادة على الأراضي الفلسطينية في ظل احتلالها.

ودعا ممثل هولندا بمحكمة العدل الاحتلال الإسرائيلي، للحفاظ على المدنيين وعدم تهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

وصرح ممثل هولندا، أن بلاده مستمرة في التزامها باحترام المواثيق الدولية، داعيًا كل الدول بضمان الالتزام للامتثال لتلك المواثيق.

وتعقد محكمة العدل الدولية جلسة، حيث ستقدم أكثر من 50 دولة مرافعات بشأن قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

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