مفاوضو الاتحاد الأوروبي يتوصلون لاتفاق بشأن التصديق على عمليات إزالة الكربون

بروكسل - (د ب أ)

اتفقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي بصورة مؤقتة على إطار عمل للتصديق على عمليات إزالة الكربون كجزء من الجهود الرامية إلى التخلص من ثاني أكسيد الكربون من الجو وخفض مستوى الانبعاثات.

ويغطي الاتفاق أنواعا مختلفة من عمليات إزالة الكربون، بما في ذلك تخزين الكربون بشكل الدائم، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وتم توسيع نطاق هذه العمليات أيضا ليشمل أنواعا معينة من الأنشطة الزراعية لاحتواء الكربون التي تقلل الانبعاثات من الأراضي الزراعية.

وذكر بيان أن القواعد ستسمح للمزارعين بالحصول على أموال مقابل تخزين الكربون.

وستقوم المفوضية الأوروبية بتطوير منهجيات مختلفة للتصديق على مختلف الفئات.

ويتعين أن تكون المواقع الدائمة لإزالة ثاني أكسيد الكربون قادرة على تخزين الكربون الموجود في الهواء أو الكربون الحيوي لعدة قرون.

ويتعين على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي التوقيع على الاتفاق النهائي.