البرلمان المجري يعتزم التصديق على انضمام السويد إلى الناتو

بودابست - (د ب أ)

بعد تأخر طويل، من المتوقع أن يصدق البرلمان المجري على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، يوم الاثنين المقبل.

وطلب زعيم حزب "فيدس" الحاكم، ماتي كوتشيس، من رئيس البرلمان إدراج المسألة ضمن جدول أعمال الجلسة العامة المقررة في 26 من فبراير.

ونشر كوتشيس نسخة من الطلب على صفحته على موقع "فيسبوك"، اليوم الثلاثاء.

ومن جانبها، وافقت اللجان في البرلمان بالفعل على التصديق. وكل ما يتبقى الآن هو موافقة المجلس.

ويشار إلى أن المجر هي الدولة الوحيدة من بين الدول الأعضاء في حلف الناتو، والبالغ عددها 31، التي لم تصدق على انضمام السويد بعد. ويجب على جميع الدول الأعضاء التوقيع على الطلبات قبل قبول دولة جديدة.