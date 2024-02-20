ممثل جنوب أفريقيا بمحكمة العدل يدعو لمحاسبة إسرائيل على تجاوزاتها

(مصراوي)

وصف ممثل جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، اليوم الثلاثاء، الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة بأنها أكثر "فظاعة" من نظام الفصل العنصري.

وصرح ممثل جنوب أفريقيا، أن الشعب الفلسطيني يجب أن يُمنح له الحق في تقرير مصيره، مشيرًا في الوقت ذاته أن الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية تزيد الوضع سوءًا.



وأضاف ممثل جنوب إفريقيا، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي فرضت حالة من العزلة على الفلسطينيين في غزة من خلال إحكام الحصار عليهم، داعيًا إلى محاسبة إسرائيل على ما ارتكبته في الأراضي الفلسطينية.

وتحدث ممثل جنوب إفريقيا، عن الاعتقالات التعسفية التي يتعرض لها الفلسطينيين في الضفة الغربية، قائلًا إن الفلسطينيون يتعرضون لاعتقال بطريقة غير قانونية "تسمى الاعتقال الإداري".

وتعقد محكمة العدل الدولية جلسة، حيث ستقدم أكثر من 50 دولة مرافعات بشأن قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.