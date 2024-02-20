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مصدر روسي يكشف عن مشاركة "مرتزقة" في القتال مع القوات الأوكرانية بأفدييفكا

11:18 ص الثلاثاء 20 فبراير 2024

روسيا

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موسكو - (د ب ا)

كشف مصدر عسكري روسي، استنادا لإفادات أسرى أوكرانيين، أن مرتزقة من كندا وجورجيا قاتلوا في صفوف كتيبة "آزوف" النازية الأوكرانية في مدينة أفدييفكا، قبل فرار قوات كييف من المدينة.

ونقلت وكالة نوفوستي اليوم الثلاثاء عن المصدر قوله: "كشف استجواب قائد سرية تابعة لكتيبة "آزوف" النازية،أن حوالي عشرة مسلحين كنديين إضافة إلى جورجيين قاتلوا في صفوف قوات كييف. جميعهم مرتزقة".

ولفتت مصادر في الجيش الروسي إلى أن مسلحي اللواء الهجومي الثالث المستقل التابع لـ"آزوف" حاولوا الاحتفاظ بمحطة القطارات في أفدييفكا قبل فرارهم.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية تحرير مدينة أفدييفكا الاستراتيجية في جمهورية دونيتسك السبت الماضي، وإبعاد قوات كييف عن مدينة دونيتسك، لمنع قصفها .

وأعلن القائد الجديد للقوات الأوكرانية ألكسندر سيرسكي فجر السبت الماضي "انسحاب الوحدات الأوكرانية من مدينة أفدييفكا والانتقال إلى الدفاع"، بعد يومين من فرار قواته أمام تقدم الجيش الروسي من جميع المحاور وقطع الإمدادات عن قوات كييف.

روسيا موسكو القوات الأوكرانية مرتزقة

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