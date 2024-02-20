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BBC

رئيس الوزراء الفلسطيني: الاحتلال دمر 5 جامعات من أصل 6 في غزة

10:48 ص الثلاثاء 20 فبراير 2024

محمد اشتية

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مصراوي

قال محمد أشتية رئيس الوزراء الفلسطيني، إنه على العالم منع اجتياح رفح ومنع إسرائيل من العدوان عليها.

وأضاف أشتية، أن العملية التعليمية متعطلة تماما في قطاع غزة ودمرت 5 جامعات من أصل 6 في القطاع.

ولفت رئيس الوزراء الفلسطيني، إلى أن هناك خنق لمدينتي نابلس وطولكرم بالضفة الغربية واستمرار لآلة القتل الإسرائيلية.

وأكد أن هناك إجماع دولي بأن الوقت قد حان للاعتراف بالدولة الفلسطينية وسنشهد حراكا في الفترة المقبلة بهذا الشأن.

وأوضح أشتية أن 56 دولة بدأت مرافعات أمام محكمة العدل الدولية بشأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، مضيفًا "أن هذه الدول تقف إلى صفنا".

محمد أشتية رئيس الوزراء الفلسطيني إسرائيل غزة طوفان الأقصى

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