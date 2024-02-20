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BBC

لبنان يدعو المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل وإدانة "اعتداءاتها المستمرة"

09:46 ص الثلاثاء 20 فبراير 2024

لبنان

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بي بي سي

طالبت وزارة الخارجية اللبنانية المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي لـ "وقف محاولاته الاستفزازية لتوسيع دائرة الحرب في غزة".

ودعت الوزارة في بيان لها "الدول الراغبة بإعادة الاستقرار والهدوء إلى الجنوب اللبناني، إلى إدانة الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة والمتمادية على لبنان"، مشيرة إلى استهداف بلدة الغازية جنوبي البلاد.

وأكد البيان على أن إسرائيل تحاول "استدراج لبنان إلى حرب يسعى جاهداً لمنع حصولها، نظراً لتهديدها أمن واستقرار لبنان والمنطقة برمتها"، وحذرت الخارجية من أن ذلك سيؤدي إلى "الويلات والخراب".

يأتي ذلك بعد أن شن الجيش الإسرائيلي غارات جوية على بلدة الغازية الواقعة في صيدا جنوبي لبنان، في هجوم أدى إلى إصابة 14 معظمهم من العمال السوريين والفلسطينيين.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه استهدف "مخازن أسلحة لحزب الله في الغازية رداً على مُسيّرة اخترقت في وقت سابق الأجواء الإسرائيلية، وعثرت القوات الإسرائيلية على حطامها بالقرب من طبريا".

لبنان وزارة الخارجية اللبنانية أخبار BBC الاحتلال الإسرائيلي

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