إعلام سوري: العدوان الأمريكي على دير الزور متواصل حتى الآن

مصراوي

قالت وسائل إعلام سورية، إن العدوان الأمريكي على دير الزور متواصل حتى الآن.

وأضافت وسائل الإعلام، أن العدوان استهدف 12 موقعا في الميادين والبوكمال ومحيط معبر القائم شرق سوريا.

وأعلنت وسائل إعلام إيرانية، ارتفاع عدد القتلى بالقصف الأخير على دير الزور إلى 10 أشخاص.

كان المرصد السوري لحقوق الإنسان، أعلن قتل ستة عناصر من فصائل مسلحة بينهم ثلاثة على الأقل من جنسيات غير سورية، كما أصيب أربعة آخرون، نتيجة غارات جوية استهدفت مناطق في ريف دير الزور شرقي سوريا.

وقال المرصد إن طائرات "مجهولة" استهدفت أيضا منطقة الحزام وحي الصناعة في البوكمال قرب الحدود السورية-العراقية، فيما لا تزال طائرات الاستطلاع تحلق بشكل مكثف في أجواء المنطقة.

وبحسب مصادر المرصد فإن هناك "حالة ارتباك كبير في صفوف الميليشيات الموالية لإيران، نظرا لنقص المعلومات الاستخباراتية لديها عن الأماكن المتوقعة للاستهداف.. فيما أُرسلت القيادات إلى محافظتي دمشق وحمص وأبلِغ العناصر بضرورة البقاء في المنازل.. تحسبا لضربات أمريكية متوقعة خلال الساعات القادمة".

وفي وقت سابق الجمعة، قال مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، إن قاذفات بي 1 الأمريكية، غادرت قاعدة لايكنهيث الجوية في بريطانيا في مهمة باتجاه الشرق الأوسط، حسبما أعلنت سكاي نيوز.

وأمس، أفادت شبكة "CBS" عن مسؤولين أمريكيين، بأنّه تم إقرار خطط لضرب أهداف في العراق وسوريا تستمر أيامًا وتشمل مرافق وأفرادًا إيرانيين.

واعتبر المسؤولون الأمريكيون أنّ الضربات تأتي ردّا على هجمات المسيرات والصواريخ التي استهدفت القوات الأمريكية في المنطقة.

يُذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية قد توعدت بالرد على مقتل ثلاثة من جنودها وإصابة نحو ثلاثين آخرين في هجوم بطائرة مسيرة استهدف قاعدة أمريكية داخل الأراضي الأردنية قرب الحدود مع سوريا.