مسؤول عسكري أمريكي: شن ضربات إضافية للدفاع عن النفس داخل اليمن ضد أهداف للحوثيين

مصراوي

نقل أسوشيتد برس عن مسؤول عسكري أمريكي قوله، شن ضربات إضافية للدفاع عن النفس داخل اليمن ضد أهداف للحوثيين.

كانت طائرات مجهولة شنت قصفا جويا عنيفا على مواقع في ريف الميادين بمحافظة دير الزور شرقي سوريا، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز نقلا عن المرصد السوري.

وقال موقع فوكس نيوز الأمريكي عن مسؤول دفاعي، أن الضربات الأمريكية في سوريا كانت من منصات متعددة، مضيفا أن الضربات هي بداية حملة طويلة لاستهداف الجماعات الموالية لإيران خلال الأيام المقبلة.

وأعلن مسؤول أمريكي بدء غارات أمريكية انتقامية في سوريا، وفقا لما نقلته إيه بي سي نيوز.

وتابعت إيه بي سي نيوز عن مسؤول أمريكي: "بدء غارات أمريكية في سوريا ردا على هجوم الأردن الذي أسفر عن مقتل 3 جنود أمريكيين".

وقصفت الطائرات مواقع في الحيدرية والشبلي في بادية الميادين بريف دير الزور، وتبدو الغارات وأنها أمريكية حسبما نقلت سكاي نيوز.

وأعلنت وسائل إعلام سورية، مقتل 3 عناصر من مجموعات عسكرية رديفة للقوات السورية بقصف جوي في ريف الميادين بدير الزور.

وقال مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، إن قاذفات بي 1 الأمريكية، غادرت قاعدة لايكنهيث الجوية في بريطانيا في مهمة باتجاه الشرق الأوسط، حسبما أعلنت سكاي نيوز.

وأمس، أفادت شبكة "CBS" عن مسؤولين أمريكيين، بأنّه تم إقرار خطط لضرب أهداف في العراق وسوريا تستمر أيامًا وتشمل مرافق وأفرادًا إيرانيين.

واعتبر المسؤولون الأمريكيون أنّ الضربات تأتي ردّا على هجمات المسيرات والصواريخ التي استهدفت القوات الأمريكية في المنطقة.