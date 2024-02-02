قاذفات بي 1 الأمريكية تغادر قاعدة جوية بريطانية في مهمة باتجاه الشرق الأوسط

مصراوي

قال مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، إن قاذفات بي 1 الأمريكية، غادرت قاعدة لايكنهيث الجوية في بريطانيا في مهمة باتجاه الشرق الأوسط، حسبما أعلنت سكاي نيوز.

وأمس، أفادت شبكة "CBS" عن مسؤولين أمريكيين، بأنّه تم إقرار خطط لضرب أهداف في العراق وسوريا تستمر أيامًا وتشمل مرافق وأفرادًا إيرانيين.

واعتبر المسؤولون الأمريكيون أنّ الضربات تأتي ردّا على هجمات المسيرات والصواريخ التي استهدفت القوات الأمريكية في المنطقة.

وقال مسؤول أمريكي، إن العد العكسي للحملة الجوية ضد الميليشيات التابعة لإيران بدأ وساعة الصفر قريبة جدا، حسبما نقلت سكاي نيوز في نبأ عاجل لها.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه قرر كيف سترد الولايات المتحدة على الهجوم الذي استهدف قاعدة عسكرية في الأردن بطائرة مسيرة ونتج عنها مقتل 3 وإصابة أكثر من 40 جندي من القوات الأمريكية.

ويعد الهجوم على القاعدة العسكرية في الأردن هو الأول من نوعه، والذي يقتل فيه جنود أمريكيون ممن يتواجدون في القواعد العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط.

ونفت إيران أي تورط لها في الهجوم.

لكن بايدن قال يوم الثلاثاء الماضي: "أنا أحملهم [إيران] المسؤولية لأنهم يزودون الأسلحة للأشخاص الذين فعلوا ذلك".

واستهدف الهجوم الليلي قاعدة عسكرية أمريكية تعرف باسم البرج 22 في شمال شرق الأردن.