الحوثيون يعلنون استهداف ميناء إيلات الإسرائيلي بصواريخ باليستية



مصراوي

قال الناطق العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع، إنهم نفذوا عملية عسكرية ضد أهداف محددة للعدو الإسرائيلي بصواريخ باليستية.

وتابع الناطق العسكري باسم الحوثيين اليوم الجمعة: "نفذنا عملية عسكرية ضد أهداف للعدو الإسرائيلي بأم الرشراش المحتلة بعدد من الصواريخ الباليستية".

وأضاف الناطق العسكري باسم الحوثيين: "نؤكد الاستمرار في تنفيذ الواجب الديني والأخلاقي والإنساني تجاه الشعب الفلسطيني المظلوم".

وأكد الناطق العسكري باسم الحوثيين: "لن نتردد في تنفيذ مزيد من العمليات العسكرية ضد العدو الصهيوني في البر والبحر حتى وقف العدوان على غزة".

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن منظومة "الحيتس" اعترضت صاروخاً باليستياً أطلق من اليمن نحو "إسرائيل" اليوم الجمعة.

وفي وقت سابق الخميس، قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، إنها أسقطت طائرة مسيرة تابعة لجماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن فوق خليج عدن.

وأوضحت القيادة الوسطى الأمريكية، أن صاروخين باليستيين مضادين للسفن انطلقا من مناطق سيطرة الحوثيين سقطا قرب سفينة بالبحر الأحمر دون إصابات.