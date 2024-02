استشهاد موظفة بالهلال الأحمر الفلسطيني بعد إطلاق النار على مقر المنظمة بغزة

مصراوي

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية، استشهاد مديرة دائرة الشباب والمتطوعين في الجمعية في غزة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلية.

ونشرت المنظمة على موقع إكس أن الموظفة في الهلال الأحمر الفلسطيني، هداية حمد استشهدت برصاص قناصة إسرائيليين، كانوا يطلقون النار على مقر جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في خان يونس.

Our colleague Hidaya Hamad, the Director of the Youth and Volunteers Department in Gaza, was killed due to the occupation's gunfire while she was present at the PRCS's headquarters in #KhanYunis.

RIP Hidaya