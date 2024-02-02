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BBC

استشهاد موظفة بالهلال الأحمر الفلسطيني بعد إطلاق النار على مقر المنظمة بغزة

08:43 م الجمعة 02 فبراير 2024

هداية حمد

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مصراوي

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية، استشهاد مديرة دائرة الشباب والمتطوعين في الجمعية في غزة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلية.

ونشرت المنظمة على موقع إكس أن الموظفة في الهلال الأحمر الفلسطيني، هداية حمد استشهدت برصاص قناصة إسرائيليين، كانوا يطلقون النار على مقر جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في خان يونس.

هداية حمد استشهاد موظفة الهلال الأحمر الفلسطيني حرب غزة

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