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BBC

إعلام عبري: عزم قادة الجيش الإسرائيلي الاستقالة من مناصبهم فور انتهاء حرب غزة

08:39 م الجمعة 02 فبراير 2024

جنود الاحتلال

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مصراوي

قالت القناة 12 الإسرائيلية، إن قادة الجيش والأجهزة الأمنية سوف يستقيلون من مناصبهم لحظة انتهاء الحرب على غزة.

كانت صحيفة هآرتس، نقلت عن مسؤول في حزب المعسكر الإسرائيلي قوله: إذا توصلنا لانطباع أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يرفض الصفقة لاعتبارات سياسية فسوف ننسحب من الحكومة.

وفيما سبق قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد بن محمد الأنصاري، إن إسرائيل وافقت على مقترح وقف إطلاق النار، لافتا إلى أن الدوحة لديها تأكيد إيجابي أولي من حماس، وفق ما أوردته "الجزيرة" في بيان عاجل.

ولفت الأنصاري إلى أن اجتماع باريس توصل إلى مقترح تم تقديمه إلى الطرف الإسرائيلي، مشيرا إلى أن الدوحة بانتظار رد حركة حماس عليه.

وأوضح الأنصاري أن أساس مقترح باريس يتعلق بطبيعة الهدنة الإنسانية القادمة وأن العمل مازال جاريا على بعض التفاصيل، مشددا على ضرورة الدفع بشكل قوي لإنهاء الصراع في قطاع غزة.

وأشار الأنصاري إلى أن كلا الطرفين اتفقا على الجوهر الذي يمكن أن يقود الهدنة الإنسانية القادمة، آملا أن يتم الأمر خلال أسابيع.

حرب غزة الاحتلال الإسرائيلي طوفان الأقصى

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