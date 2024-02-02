أمريكا: نعمل مع الشركاء الإقليميين بشأن اقتراح جديد لإطلاق سراح الأسرى بغزة

مصراوي

قالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، إننا نعمل مع العديد من الشركاء الإقليميين بشأن اقتراح جديد لإطلاق سراح الأسرى في غزة.

وأضافت السفيرة الأمريكية، إذا تم الموافقة على الاقتراح الجديد للهدنة فسوف نتمكن من الوصول لوقف مستدام للأعمال العدائية، موضحة أنه على الأمم المتحدة أن تتمكن من إيصال المساعدات إلى غزة وتوسيع نطاقها.

وتابعت السفيرة، يجب أن يكون هناك تحقيق موسع بشأن اتهامات مشاركة عناصر من وكالة الأونروا في هجوم السابع من أكتوبر، مشيرة إلى أنه لابد لمجلس الأمن ضمان زيادة الضغط على حماس لقبول مقترح وقف للقتال في غزة.

وأكملت السفيرة الأمريكية، أن هناك دور لإسرائيل لتسريع وصول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، مضيفة أن كميات المساعدات الإنسانية الداخلة إلى قطاع غزة غير كافية.

كان كاظم أبو خلف الناطق باسم وكالة الأونروا، قال إن قرار تعليق بعض الدول تمويلها للأونروا يمثل فجوة تمويلية بأكثر من 400 مليون دولار.

وأضاف الناطق باسم وكالة الأونروا، إذا استمرت الفجوة التمويلية فقد تضطر الأونروا لتعليق عملياتها في غزة ومناطق أخرى، موضحا أنه يتم التواصل حاليا مع الدول التي أعلنت تعليق تمويلها للأونروا لإعادة النظر في قرارها.

وتابع كاظم أبو خلف، أنه في حالة استمرار تعليق الدعم للأونروا فسوف تكون النتائج كارثية وغزة المتضرر الأكبر، مشيرا إلى أننا نأمل في تدخل الدول العربية لإنقاذ الموقف وهذا ليس الوقت لإضعاف وكالة الأونروا قائلا: "لا يوجد لدينا أي احتياطات مالية وما لم يحدث تدخل سريع فسوف ندخل النفق المظلم".

وتابع الناطق باسم وكالة الأونروا، أن التحقيقات بدأت بالفعل بخصوص الاتهامات الموجهة للأونروا.

كانت الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من الدول مثل كندا وأستراليا أعلنوا وقف تمويل الوكالة، بعد اتهام إسرائيل لعدد من موظفي الأونروا في الضلوع في هجوم السابع من أكتوبر.