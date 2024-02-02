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BBC

شركة شحن عالمية كُبرى تعلق مرور سفنها بالبحر الأحمر بسبب هجمات الحوثيين

07:18 م الجمعة 02 فبراير 2024

مجموعة الشحن سي إم إيه العالمية

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مصراوي

قال مصدر مطلع لرويترز، إن مجموعة الشحن "سي إم إيه" العالمية، تعلّق مرور سفنها بباب المندب والبحر الأحمر، بسبب تصاعد الهجمات على السفن حتى إشعار آخر .

وتابعت الشركة وفقًا لرويترز: "تعليق جميع عمليات عبور السفن لمضيق باب المندب داخل وخارج البحر الأحمر بسبب المخاطر الأمنية".

وحسب المصدر الذي تحدث إلى رويترز، إن القرار اتخذ بعد الهجمات الأخيرة على السفن من قبل ميليشيا الحوثي في اليمن، بما في ذلك استهداف قافلة هذا الأسبوع من بينها سفن تديرها مجموعة سي إم إيه.

مجموعة الشحن سي إم إيه العالمية هجمات الحوثيين تصاعد الهجمات على السفن تعليق مرور سفن بالبحر الأحمر

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