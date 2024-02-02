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BBC

حماس تطالب بالإفراج عن مروان البرغوثي خلال صفقة وقف إطلاق النار المقترحة

06:52 م الجمعة 02 فبراير 2024

مروان البرغوثي

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مصراوي

قال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، إن الحركة لا تزال تدرس صفقة متعددة المراحل مقترحة لإطلاق سراح الاسرى الإسرائيليين، مقابل وقف إطلاق نار دائم والإفراج عن السجناء الأمنيين الفلسطينيين.

يقول حمدان إن الحركة لا تزال ملتزمة بمطالبها الأولية بوقف دائم لإطلاق النار. ويضيف أن حماس تسعى إلى إطلاق سراح آلاف السجناء الفلسطينيين المحتجزين بسبب أعمال تتعلق بالصراع مع إسرائيل، بما في ذلك أولئك الذين يقضون أحكامًا بالسجن مدى الحياة.

وذكر اثنين بالاسم، من بينهم مروان البرغوثي، والذي يُنظر إليه على أنه المرشح المستقبلي الأول لقيادة السلطة الفلسطينية. والذي اعتقله الاحتلال منذ عام 2002 ويقضي خمسة أحكام بالسجن المؤبد لتخطيطه ثلاثة هجمات خلال الانتفاضة الثانية أسفرت عن مقتل خمسة إسرائيليين.

بالإضافة إلى البرغوثي، يسمي حمدان أحمد سعدات، رئيس الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وكذلك أسرى حماس وأسرى منظمة الجهاد الإسلامي. ويقضي سعدات حكما بالسجن 30 عاما لدوره في اغتيال وزير السياحة الإسرائيلي رحبعام زئيفي عام 2001.

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