مسؤولون أمريكيون: الرد على هجوم قاعدة الأردن قد يستمر لأسابيع



بي بي سي

قال مسؤولون أميركيون إن الرد العسكري على مقتل 3 جنود أمريكيين في القاعدة العسكرية في الأردن، قد يشمل أهدافاً في دول مختلفة خارج إيران.

وكشف المسؤولون لشبكة "إن بي سي" الأمريكية: "العملية ستكون أقوى رد على المليشيات بعد أكثر من 150 هجوماً على القوات الأمريكية"، مضيفين أنها "قد تستمر لأيام أو أسابيع".

وأعلنت قوات القيادة المركزية الأمريكية، الأحد الماضي، عن هجوم على قاعدة "البرج 22" العسكرية الأمريكية شمال شرقي الأردن، ما أسفر عن مقتل ثلاثة جنود أمريكيين وإصابة 34 آخرين.

وتوعد الرئيس الأميركي جو بايدن بالرد "في الوقت وبالطريقة التي تختارهما واشنطن"، متهماً "مجموعة من المسلحين المتطرفين الموالين لإيران، تنشط في سوريا والعراق" بالمسؤولية عن الهجوم.