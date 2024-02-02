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BBC

المعارضة الإسرائيلية: تسريب اجتماعات الحكومة لم يحدث في تاريخ البلاد ونتنياهو غير كفء

05:42 م الجمعة 02 فبراير 2024

زعيم المعارضة الإسرائيلية لابيد

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مصراوي

قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، إن تسريب اجتماعات مجلس الوزراء لم يحدث في تاريخ البلاد.

وأضاف زعيم المعارضة، أن هذه الحكومة الإسرائيلية لا تمتلك الكفاءة، موضحا أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو غير كفء.

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية، إن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أبلغ وزراء حكومته أنه لا يمكن السماح بوقف الحرب وإطلاق سراح آلاف الفلسطينيين وسحب القوات من قطاع غزة.

وطالب نتنياهو وزراء حكومته خلال اجتماع بعدم الانسحاب من الحكومة لأن هذا سيضر بوحدة إسرائيل.

وفيما سبق نقلت صحيفة هآرتس عن مسؤول في حزب المعسكر الإسرائيلي قوله: إذا توصلنا لانطباع أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يرفض الصفقة لاعتبارات سياسية فسوف ننسحب من الحكومة.

المعارضة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الاحتلال الإسرائيلي يائير لابيد

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