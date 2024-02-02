العدل الدولية تقبل النظر في قضية اتهام روسيا بارتكاب أعمال إبادة جماعية في أوكرانيا

مصراوي

قبلت محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، النظر في القضية التي رفعتها أوكرانيا ضد روسيا بارتكابها أعمال إبادة جماعية في أوكرانيا.

كانت أوكرانيا رفعت دعوى قضائية ضد جارتها، بعد وقت قصير من الهجوم الروسي واسع النطاق، عام 2022، مستشهدة باتفاقية "الإبادة الجماعية" وتتهم كييف موسكو بسوء استخدام تلك الاتفاقية.

وبررت روسيا في بادئ الأمر غزو أوكرانيا، بزعم أنه من الضروري منع الإبادة الجماعية ضد الروس، في أوكرانيا. وتقول أوكرانيا إن روسيا تنتهك الاتفاقية، بهذا الاتهام الخاطئ.

وترفض روسيا بشدة هذه الاتهامات وطلبت برفض القضية.

وتحظى أوكرانيا بالتأييد في تحركها أمام الأمم المتحدة، من جانب 32 حليفا غربيا.

وكانت محكمة العدل الدولية قد رفضت بصورة كبيرة قضية رفعتها كييف أمام المحكمة فى عام 2017، تتهم فيها روسيا بتمويل الإرهاب من خلال دعمها لمتمردين موالين لموسكو فى شرقي أوكرانيا.

كما رفض القضاة في الغالب أيضا الادعاء بممارسة روسيا التمييز ضد الأوكرانيين في منطقة الدونباس، وضد التتار في شبه جزيرة القرم التي تحتلها روسيا، ووجدوا أن الادعاءات التي قدمتها أوكرانيا لم تكن مدعومة بأدلة كافية.

علاوة على ذلك، تم رفض طلب أوكرانيا بالحصول على تعويضات من روسيا.

وشكل هذا الحكم هزيمة لكييف، التي كانت تأمل في استخدام انتصار قانوني للضغط من أجل فرض مزيد من العقوبات على روسيا. ورفضت موسكو بشدة هذه الاتهامات.

ومع ذلك، أعلن القضاة أن موسكو انتهكت حكما مؤقتا صدر في عام 2017، أمر الجانبين ببذل كل ما في وسعهما لتجنب تفاقم الصراع.