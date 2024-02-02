قوات الاحتلال تعتقل العشرات في الضفة الغربية المحتلة

بي بي سي

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية أن قوات الاحتلال الإسرائيلية اعتقلت منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم الجمعة، 25 فلسطينياً على الأقل من الضفة الغربية المحتلة، بينهم أطفال.

وأفادت هيئة الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني في بيان مشترك، بأن عمليات الاعتقال تركّزت في بلدة باقة الحطب شرق قلقيلية، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات جنين، والخليل، وطوباس والأغوار الشمالية، وطولكرم، والقدس.

وأشار البيان إلى ارتفاع حصيلة الاعتقالات بعد السابع من تشرين الأول\ أكتوبر، إلى نحو 6,485، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

وأوضحت الهيئة والنادي أن حملات الاعتقال المتواصلة والمتصاعدة "تأتي بشكل غير مسبوق".