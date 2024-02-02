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BBC

قوات الاحتلال تعتقل العشرات في الضفة الغربية المحتلة

05:06 م الجمعة 02 فبراير 2024

قوات الاحتلال الإسرائيلية

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بي بي سي

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية أن قوات الاحتلال الإسرائيلية اعتقلت منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم الجمعة، 25 فلسطينياً على الأقل من الضفة الغربية المحتلة، بينهم أطفال.

وأفادت هيئة الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني في بيان مشترك، بأن عمليات الاعتقال تركّزت في بلدة باقة الحطب شرق قلقيلية، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات جنين، والخليل، وطوباس والأغوار الشمالية، وطولكرم، والقدس.

وأشار البيان إلى ارتفاع حصيلة الاعتقالات بعد السابع من تشرين الأول\ أكتوبر، إلى نحو 6,485، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

وأوضحت الهيئة والنادي أن حملات الاعتقال المتواصلة والمتصاعدة "تأتي بشكل غير مسبوق".

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BBC
قوات الاحتلال الإسرائيلية الضفة الغربية هيئة الأسرى والمحررين نادي الأسير الفلسطيني أخبار BBC

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