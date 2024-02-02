بيان لعدد من المسؤولين الأمريكيين والأوربيين ضد سياسات حكوماتهم تجاه إسرائيل

بي بي سي

وقع أكثر من 800 مسؤول من الولايات المتحدة وأوروبا على بيان ينتقد سياسات حكوماتهم تجاه إسرائيل والحرب في غزة.

وقال المسؤولون في البيان، إن إسرائيل لم تظهر "أي حدود" في عمليتها العسكرية، التي أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف من المدنيين، وإن الدول الغربية قد تكون متواطئة في "الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي".

وحتى الآن، لم تعلق الولايات المتحدة والدول الأوروبية المعنية على البيان، الذي يقول مراسل بي بي سي في واشنطن إنه أحدث دليل على وجود مستويات كبيرة من المعارضة داخل حكومات بعض الدول الحليفة لإسرائيل.