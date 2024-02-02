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BBC

بيان لعدد من المسؤولين الأمريكيين والأوربيين ضد سياسات حكوماتهم تجاه إسرائيل

04:42 م الجمعة 02 فبراير 2024

قطاع غزة

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بي بي سي

وقع أكثر من 800 مسؤول من الولايات المتحدة وأوروبا على بيان ينتقد سياسات حكوماتهم تجاه إسرائيل والحرب في غزة.

وقال المسؤولون في البيان، إن إسرائيل لم تظهر "أي حدود" في عمليتها العسكرية، التي أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف من المدنيين، وإن الدول الغربية قد تكون متواطئة في "الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي".

وحتى الآن، لم تعلق الولايات المتحدة والدول الأوروبية المعنية على البيان، الذي يقول مراسل بي بي سي في واشنطن إنه أحدث دليل على وجود مستويات كبيرة من المعارضة داخل حكومات بعض الدول الحليفة لإسرائيل.

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الحرب في غزة الولايات المتحدة الدول الأوروبية إسرائيل القانون الدولي طوفان الأقصى أخبار BBC

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