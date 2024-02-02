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BBC

الرئيس الأمريكي يستقبل جثامين قتلى هجوم القاعدة العسكرية في الأردن

04:40 م الجمعة 02 فبراير 2024

الرئيس الأمريكي جو بايدن

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بي بي سي

يستقبل الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الجمعة، جثامين ثلاثة جنود أمريكيين إلى الولايات المتحدة، قتلوا في الهجوم الذي شنته طائرة مسيرة على قاعدة عسكرية في الأردن، الأحد الماضي.

والجنود الاحتياطيون الثلاثة هم الرقيب ويليام جيروم ريفرز، 46 عاما، والعريف كينيدي لادون ساندرز، 24 عاماً، والعريف بريونا أليكسوندريا موفيت، 23 عاماً، وثلاثتهم من ولاية جورجيا الأمريكية.

وسينضم بايدن وزوجته ووزير الدفاع لويد أوستن وقائد القوات الجوية ورئيس هيئة الأركان المشتركة تشارلز كيو براون، إلى عائلات القتلى في قاعدة دوفر الجوية بولاية ديلاوير، فيما تسميه القوات الجوية الأمريكية "النقل الكريم" للجثامين.

وأعلنت قوات الحشد الشعبي في العراق مسؤوليتها عن الهجوم، الذي أسفر عن مقتل ثلاثة جنود أمريكيين وإصابة العشرات في "قاعدة البرج 22 "، في الأردن، التي تقع في أقصى نقطة شمالية شرقية على حدود البلاد مع سوريا والعراق.

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