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BBC

بلجيكا تستدعي السفير الإسرائيلي بعد قصف مبنى وكالة إغاثية تابعة لها في غزة

04:26 م الجمعة 02 فبراير 2024

بلجيكا

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بي بي سي
قالت وزيرة الخارجية البلجيكية حجة لحبيب، إن بلجيكا استدعت اليوم الجمعة، السفير الإسرائيلي، بعد قصف مبنى وكالة التنمية البلجيكية في مدينة غزة.

وقالت في منشور على منصة "إكس" إن "الهجمات على البنية التحتية المدنية تنتهك مبادئ القانون الإنساني الدولي، ويجب على جميع الأطراف الالتزام بها".

وقالت وزارة التعاون التنموي البلجيكية إنها ليست على علم بوقوع أي خسائر في صفوف المدنيين وأن المبنى، الذي تتقاسمه مع منظمة هانديكاب إنترناشيونال، كان ينبغي أن يكون خالياً من الموظفين وقت حدوث القصف.

وأضاف متحدث باسم الوزارة أن السفير الإسرائيلي وعد بإجراء تحقيق.

ولم يتضح متى تم قصف المبنى بالتحديد، إلا أن المتحدث باسم الوزارة قال إن بلاده اكتشفت الأمر مساء الخميس وتشتبه في حدوثه يوم الأربعاء.

وبلجيكا هي إحدى الدول التي دعت إلى وقف إطلاق نار إنساني دائم في غزة وانتقدت كيفية تعامل إسرائيل خلال الصراع.

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