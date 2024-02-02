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BBC

اليونيسيف: 17 ألف طفل فقدوا ذويهم في حرب غزة ويحتاجون دعمًا نفسيًا

02:59 م الجمعة 02 فبراير 2024

اليونيسيف

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بي بي سي

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" إن تقديراتها تشير إلى أن 17 ألف طفل في غزة فقدوا ذويهم أو انفصلوا عن عائلاتهم خلال الحرب.

وأوضحت اليونيسيف أن كل طفل تقريبا في القطاع، الذي يعيش فيه أكثر من مليون طفل، يُعتقد أنه يحتاج إلى دعم نفسي.

وقال المتحدث باسم المنظمة الأممية جوناثان كريك، إن الأطفال يظهرون مستويات عالية للغاية من القلق، مضيفاً أنهم لم يتمكنوا من تناول الطعام أو النوم، ويصابون بنوبات هلع كلما سمعوا صوت انفجار.

وقد أعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء تصعيد إسرائيل للصراع في خان يونس، ما أدى إلى تضخم أعداد النازحين الذين يبحثون عن ملجأ في رفح.

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اليونيسيف غزة جوناثان كريك أطفال غزة إسرائيل خان يونس أخبار BBC

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