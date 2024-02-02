الصحة بغزة: ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة لـ27.131 شهيدًا

مصراوي

قالت وزارة الصحة بغزة، إن قوات الاحتلال ارتكبت 13 مجزرة راح ضحيتها 112 شهيدا و148 مصابا خلال 24 ساعة.

وأضافت وزارة الصحة بغزة، أن عدد شهداء العدوان الإسرائيلي إلى 27.131 شهيدًا، والجرحى إلى 66.287 منذ بدء الحرب.

وفيما سبق قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" إن تقديراتها تشير إلى أن 17 ألف طفل في غزة فقدوا ذويهم أو انفصلوا عن عائلاتهم خلال الحرب.

وأوضحت اليونيسيف أن كل طفل تقريبا في القطاع، الذي يعيش فيه أكثر من مليون طفل، يُعتقد أنه يحتاج إلى دعم نفسي.

وقال المتحدث باسم المنظمة الأممية جوناثان كريك، إن الأطفال يظهرون مستويات عالية للغاية من القلق، مضيفاً أنهم لم يتمكنوا من تناول الطعام أو النوم، ويصابون بنوبات هلع كلما سمعوا صوت انفجار.

وقد أعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء تصعيد إسرائيل للصراع في خان يونس، ما أدى إلى تضخم أعداد النازحين الذين يبحثون عن ملجأ في رفح.