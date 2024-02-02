المرصد السوري: مقتل 3 مقاتلين موالين لإيران في غارة على محيط دمشق

مقتل 3 مقاتلين موالين لإيران في غارة على محيط دمشق

بي بي سي

قُتل ثلاثة مقاتلين موالين لإيران على الأقل في غارة إسرائيلية استهدفت فجر الجمعة محيط العاصمة السورية دمشق للمرة الثانية هذا الأسبوع، حسبما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال الجيش السوري، الجمعة، إن إسرائيل شنت "عدواناً جوياً" مستهدفاً عدداً من النقاط جنوب دمشق.

وأفاد المصدر السوري لحقوق الإنسان، ومقره بريطانيا، أن مقاتلين من القتلى يحملان الجنسيتين العراقية الإيرانية، بينما لم تكشف هوية الثالث.

وأضاف المرصد أن غارة استهدفت "مزرعة تابعة لقوات حزب الله اللبناني" في جنوب دمشق، وطالت الغارات الإسرائيلية موقعاً كان قد أُخلي في وقت سابق، على طريق مطار دمشق الدولي.

ورفض الجيش الإسرائيلي قائلاً :"لا نعلّق على المعلومات الواردة من وسائل إعلام أجنبية ".

غير أن مصدرا عسكريا إسرائيليا أشار إلى أنّ قوات الدفاع الجوي السورية "أسقطت بعض الصواريخ"، مضيفاً أنّ الغارات تسبّبت في "أضرار مادية".