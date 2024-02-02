الجيش الباكستاني يعلن قتل 24 ارهابيًا في إقليم بلوشستان

روالبيندي- (د ب أ)

أعلنت إدارة العلاقات العامة بالقوات المسلحة الباكستانية في بيان، اليوم الجمعة، أن وكالات إنفاذ القانون قتلت ما لا يقل عن 24 إرهابيا خلال "عمليات إطلاق نار وتطهير" استمرت ثلاثة أيام في منطقتي ماخ وكولبور في إقليم بلوشستان جنوب غرب البلاد.

وأضافت أنه تم قتل الإرهابيين بعدما هاجموا مجمعات ماخ وكولبور في بالوشيستان ليلة 29/ 30 الشهر الماضي، بحسب قناة "جيونيوز"الإخبارية الباكستانية في موقعها الإلكتروني.

وأوضحت أنه "خلال تبادل مكثف لإطلاق النار مع الإرهابيين، قتل ما لا يقل عن أربعة من أفراد وكالات إنفاذ القانون الشجعان واثنين من المدنيين".

ويشهد إقليم بالوشستان، الذي يعد أكبر أقاليم البلاد ويتاخم أفغانستان وإيران، هجمات دورية من جانب مسلحين إسلاميين وجماعات طائفية وانفصاليين قوميين.